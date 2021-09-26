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الخارجية: مصر تقدم مساعدات طبية إلى سيراليون

06:25 م الأحد 26 سبتمبر 2021
الخارجية: مصر تقدم مساعدات طبية إلى سيراليون

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في فريتاون سلمت شحنة من المساعدات الطبية، مقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى حكومة سيراليون، وذلك بهدف دعم قطاع الصحة وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المرتبطة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الخارجية - في بيان اليوم /الأحد/ - أن تسليم المساعدات قوبل بتقدير كبير من جانب المسئولين السيراليونيين، بما يعكس الحرص على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى اَفاق أرحب.

وتأتي المساعدات الطبية المقدمة من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في ضوء التوجه الثابت للسياسة الخارجية المصرية بدعم الدول الأفريقية الشقيقة في مواجهة مختلف التحديات، وفي إطار أجندة عمل الوكالة المصرية التي تعطي الأولوية لمجال الصحة، فضلاً عن سعيها إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

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وزارة الخارجية المصرية سيراليون فيروس كورونا حكومة سيراليون

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