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وزير أمريكي: لن نحمي الحدود الجنوبية بجدار

06:09 م الأحد 26 سبتمبر 2021
وزير أمريكي: لن نحمي الحدود الجنوبية بجدار

وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس

واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، إن إدارة الرئيس جو بايدن لن تبني جدارًا على الحدود على الرغم من تزايد حالات عبور المهاجرين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مايوركاس قوله في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" "لقد رأينا أعدادًا كبيرة من الأفراد الذين تمت مواجهتهم على حدودنا يقدمون طلبات لجوء وإغاثة إنسانية"، مضيفًا أن هذا الوضع ليس جديدًا ويمتد على مدى عدة إدارات سابقة "سياسة هذه الإدارة، هي أن أننا لا نتفق مع بناء الجدار.

وتابع أن "القانون ينص على أنه يحق للأفراد أن يطالبوا بإغاثة إنسانية".

وتعرض الرئيس جو بايدن لانتقادات من رفاقه الديمقراطيين بعد ظهور مقطع فيديو الأسبوع الماضي لعملاء حرس الحدود وهم يهددون المهاجرين الهايتيين على حدود تكساس. ووصف المشاهد بـأنها "مروعة" وتعهد بأن المسؤولين "سيدفعون الثمن".

وذكر مايوركاس الأسبوع الماضي أن حوالي 30 ألف مهاجر وصلوا إلى مدينة ديل ريو الحدودية في تكساس منذ 9 سبتمبر الجاري، موضحا أنه سيتم السماح لنحو 12400 منهم بدخول الولايات المتحدة أثناء قيام محاكم الهجرة بالنظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم.

أليخاندرو مايوركاس وزير الأمن الداخلي الأمريكي جو بايدن المهاجرين

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