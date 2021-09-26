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بعد خضوعه للحجر الصحي .. نتيجة اختبار كورونا للرئيس البرازيلي "سلبية"

05:56 م الأحد 26 سبتمبر 2021
بعد خضوعه للحجر الصحي .. نتيجة اختبار كورونا للرئيس البرازيلي "سلبية"

جايير بولسونارو

برازيليا - (د ب أ)

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، بأن نتيجة اختبار الإصابة بفيروس كورونا الذي خضع له الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بعد أيام من عودته نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاءت "سلبية".

جاء ذلك بحسب ما نقلته الوكالة عن تقارير إعلامية، مشيرة إلى أن الرئاسة البرازيلية لم ترد على رسالة طلبا للتعليق.

كان النائب الاتحادي البرازيلي إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس جاير بولسونارو، قد أكد يوم الجمعة إيجابية نتائج تحاليل فيروس كورونا الخاصة به وذلك عقب تواتر تقارير إعلامية بهذا الشأن.

كان إدواردو ضمن وفد البلاد الذي توجه إلى الأمم المتحدة في نيويورك. وهو ثاني عضو ضمن الوفد يصاب بالفيروس بعد وزير الصحة مارسيلو كيروجا الذي جاءت نتيجة اختباراته إيجابية أيضا للفيروس.

وخضع بولسونارو للحجر الصحي على اعتبار أنه تواصل عن قرب مع الوزير البرازيلى كيروجا.

وقلل الرئيس من إجراءات وقيود فيروس كورونا من البداية وتحدث علانية كثيرا ضد استخدام الكمامات وغيرها من إجراءات الاحتواء.

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