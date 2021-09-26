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المواطنون في النرويج يحتفلون برفع قيود كورونا

01:57 م الأحد 26 سبتمبر 2021
المواطنون في النرويج يحتفلون برفع قيود كورونا

النرويج

لندن- (د ب ا):

احتفل المواطنون في النرويج بانتهاء العمل بإجراءات مكافحة فيروس كورونا من خلال إقامة عدة حفلات، كما امتلأت الملاهي الليلية والحانات بالمرتادين.

وذكرت شبكة" ان ار كيه"، الأحد، أنه جرى علاج عدة أشخاص في مدينة تروندهايم بعد أن أغمى عليهم أثناء انتظارهم في الطوابير الطويلة. مع ذلك، شهدت عدة مدن وقائع عنف ووقوع إصابات وإلقاء القبض على عدة أشخاص.

وقال رون هيكيستراند من شرطة أوسلو "وقعت عدة مخالفات واشتباكات وأعمال عنف".

وأضاف أنه تم إلقاء القبض على عدة أشخاص لحيازتهم أسلحة، وأصيب البعض بإصابات خطيرة.

وفي بلدة تونسبيرج، جنوب العاصمة، نشبت مشاجرة كبيرة على الرصيف البحري، وكذلك في منطقة اجدير بجنوب غرب البلاد، وتم إلقاء القبض على 12 شخصا لاتهامهم بإثارة الشغب.

كانت النرويج ألغت اعتبارًا من أمس السبت أغلبية إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

كما ألغت قواعد التباعد الاجتماعي، والقيود المفروضة على عدد الحاضرين في فعاليات أو تجمعات.

فيما أبقت السلطات فقط على شرط الخضوع للحجر الصحي لدى مخالطة حالة مصابة بالفيروس. كما يتم تخفيف قيود دخول البلاد تدريجيا.

وتمكنت النرويج من تجاوز أزمة جائحة كورونا بصورة جيدة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.

النرويج رفع قيود كورونا مكافحة فيروس كورونا الملاهي الليلية

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