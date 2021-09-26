الانتخابات الألمانية: انتخابات تشريعية لاختيار برلمان جديد وخليفة لميركل

برلين- (بي بي سي):

يصوت الناخبون الألمان اليوم الاحد في انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء البرلمان الاتحادي (البوندستاج) والتي يتحدد بموجبها من يخلف المستشارة أنجيلا ميركل بعد 16 عاما أمضتها في حكم البلاد.

ويقول المسؤولون عن الاقتراع إن التصويت المبكر بالبريد حقق نسبة مشاركة قياسية.

وتشير استطلاعات لاحتدام المنافسة الشديدة على منصب المستشارية بين مرشح المعسكر المحافظ أرمين لاشيت زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين وسط) الذي تنتمي إليه ميركل، وأولاف شولتز - مرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) ووزير المالية الحالي في ألمانيا وأن يكونا متقاربين من حيث فرص النصر نسبياً ما يصعب التكهن بنتيجة.

ويتوقع أن تجرى مناقشات ومحادثات مطولة وربما صعبة لتشكيل تحالف أغلبية من أحزاب متعددة بعد الانتخابات. ولن ترحل ميركل عن مقعدها حتى انتهاءها ويستمر تكليفها ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ حتى التوصل للائتلاف الحاكم الذي سيقود ألمانيا في الـ4 سنوات القادمة.

ويتوقع أيضا أن يضطلع حزب الخضر بدور كبير في الحكومة الائتلافية القادمة .