Masrawy logo white

الانتخابات الألمانية: انتخابات تشريعية لاختيار برلمان جديد وخليفة لميركل

12:06 م الأحد 26 سبتمبر 2021
الانتخابات الألمانية: انتخابات تشريعية لاختيار برلمان جديد وخليفة لميركل

برلين- (بي بي سي):

يصوت الناخبون الألمان اليوم الاحد في انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء البرلمان الاتحادي (البوندستاج) والتي يتحدد بموجبها من يخلف المستشارة أنجيلا ميركل بعد 16 عاما أمضتها في حكم البلاد.

ويقول المسؤولون عن الاقتراع إن التصويت المبكر بالبريد حقق نسبة مشاركة قياسية.

وتشير استطلاعات لاحتدام المنافسة الشديدة على منصب المستشارية بين مرشح المعسكر المحافظ أرمين لاشيت زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين وسط) الذي تنتمي إليه ميركل، وأولاف شولتز - مرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) ووزير المالية الحالي في ألمانيا وأن يكونا متقاربين من حيث فرص النصر نسبياً ما يصعب التكهن بنتيجة.

ويتوقع أن تجرى مناقشات ومحادثات مطولة وربما صعبة لتشكيل تحالف أغلبية من أحزاب متعددة بعد الانتخابات. ولن ترحل ميركل عن مقعدها حتى انتهاءها ويستمر تكليفها ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ حتى التوصل للائتلاف الحاكم الذي سيقود ألمانيا في الـ4 سنوات القادمة.

ويتوقع أيضا أن يضطلع حزب الخضر بدور كبير في الحكومة الائتلافية القادمة .

هذا المحتوى من

أنجيلا ميركل انتخابات تشريعية الانتخابات الألمانية

الخبر التالى:

مالي تتهم فرنسا بـ"التخلي" عنها "في منتصف الطريق"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
667

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

789

متعافون اليوم

300945

إجمالي الإصابات

17149

إجمالي الوفيات

254060

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا