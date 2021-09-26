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وفد حكومي سوداني رفيع المستوى يتوجه لشرق البلاد

09:04 ص الأحد 26 سبتمبر 2021
وفد حكومي سوداني رفيع المستوى يتوجه لشرق البلاد

أرشيفية

الخرطوم - (د ب أ):
يغادر صباح اليوم الأحد إلى شرق السودان وفد رفيع المستوى للجنة الشرق، التي كونها المجلس الأعلى للسلام، للالتقاء بقيادات الشرق في كل من بورتسودان وكسلا.

وتهدف الزيارة إلى التوصل إلى حلول ناجزة، في ظل ما تشهده ولايات شرق البلاد من تصاعد للاحتجاجات.

ووفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا)، يرأس الوفد الفريق شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة، ويضم وزراء الداخلية والخارجية والطاقة والنقل.

وفد حكومي سوداني السودان المجلس الأعلى للسلام بورتسودان

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