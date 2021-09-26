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مقتل 4 جنود في جنوب غرب باكستان

08:38 ص الأحد 26 سبتمبر 2021
مقتل 4 جنود في جنوب غرب باكستان

أرشيفية

إسلام آباد - (د ب ا):
لقى أربعة جنود على الأقل حتفهم في وقت متأخر أمس السبت في جنوب غرب باكستان، وهو الجزء الذي يكثف فيه المسلحون والانفصاليون من هجماتهم على القوات الأمنية.

وقال مسؤولون إن الجنود قتلوا في هجوم مخطط.

وأصيب جنديان آخران عندما انفجرت قنبلة بدائية الصنع بالقرب من مركبتهما خلال قيامهم بدورية في منطقة هارناي.

وأعلن جيش تحرير البلوش، وهو جماعة للانفصاليين المتمردين، عن مسؤوليته عن الهجوم.

وقد كثفت هذه الجماعة بالإضافة إلى المسلحين المتشددين في باكستان من هجماتهم، مما عزز المخاوف من أن تولى طالبان للسلطة في أفغانستان سوف يشجع جماعات مماثلة عبر الحدود.

ويشار إلى أن بلوشستان تعد أكبر الأقاليم في باكستان. ويتاخم الإقليم أفغانستان وإيران، ويتعرض بصورة منتظمة لهجمات المسلحين الاسلاميين والجماعات الانفصالية والمتمردين القوميين التابعين لجماعات معينة.

باكستان المسلحون والانفصاليون القوات الأمنية

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