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مقتل أربعة فلسطينين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

08:37 ص الأحد 26 سبتمبر 2021
مقتل أربعة فلسطينين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (د ب أ):
قالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية برقين جنوب غرب جنين وحاصرت منزلا منذ ساعات فجر اليوم الأحد بأعداد كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت المصادر الأمنية في تصريحات لوكالة أنباء "معا" الفلسطينية أن شاب فلسطيني أصيب برصاصة بالقدم خلال اقتحام الاحتلال لقرية كفر دانفي جنين حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين فجر اليوم في البلد وأسفرت عن اعتقال مواطن آخر.

وفي جنين قالت مصادر إعلامية إن قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت أحمد أبوارميلة ومحمد مازن السعدي بالقرب من محطة وقود النفاع في مدينة جنين خلال كمين تم نصبه لهما.

وقالت مصادر محلية فلسطينية في القرية لمعا إن تعزيزات عسكرية وسيارة إسعاف إسرائيلية وصلت إلى قرية برقين منذ أكثر من أربع ساعات وأن أصوات إطلاق نار تسمع في القرية بين الحين والآخر في القرية.

ومن ناحية أخرى قال الجيش الإسرائيلي إن جنودا إسرائيليين ومسلحين فلسطينيين تبادلوا إطلاق النار في أربع بلدات على الأقل بالضفة الغربية في ساعات فجر يوم الأحد خلال مداهمات كبيرة للقبض على أعضاء خلية تابعة لحركة حماس، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن ما لا يقل عن أربعة من نشطاء حماس قتلوا في الاشتباكات المسلحة، وربما أكثر من ذلك. ولم يشر الجيش الإسرائيلي حتى الأن إلى سقوط قتلى اسرائيليين.

وأضافت الصحيفة أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للجيش الإسرائيلي بالإشتراك مع الشرطة الإسرائيلية وشرطة حرس الحدود ووحدات مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن العام (الشاباك) نفذوا مداهمات في جميع أنحاء الضفة الغربية.

ورفض الجيش الإسرائيلي الكشف عن ما يُشتبه في أن خلية حماس المزعومة قامت به أو تعتزم القيام به، لكنه قال إن معظم أعضاء الخلية اعتقلوا وبحوزتهم أسلحة وأن بعضهم فتح النار على القوات الإسرائيلية خلال المداهمات.​

جيش الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين

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