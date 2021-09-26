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جونز هوبكنز : إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 231 مليونا و525 ألفا و879 حالة

07:42 ص الأحد 26 سبتمبر 2021
جونز هوبكنز : إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 231 مليونا و525 ألفا و879 حالة

أرشيفية

واشنطن - أ ش أ:
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 231 مليونا و525 ألفا و879 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و742 ألفا و894 حالة.

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