جونز هوبكنز : إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 231 مليونا و525 ألفا و879 حالة

واشنطن - أ ش أ:

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 231 مليونا و525 ألفا و879 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و742 ألفا و894 حالة.