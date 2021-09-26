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انتخابات أيسلندا:الحزب الحاكم من المتوقع أن يحقق الأغلبية

07:10 ص الأحد 26 سبتمبر 2021
انتخابات أيسلندا:الحزب الحاكم من المتوقع أن يحقق الأغلبية

أرشيفية

ريكيافيك - (د ب أ):
من المتوقع أن يحتفظ الأئتلاف الحاكم في أيسلندا بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية في البلاد على الرغم من الخسائر التي عانى منها حزب رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير.

وأشارت النتائج الجزئية المبكرة من اقاليم البلاد مساء السبت إلى أن حركة اليسار الأخضر بزعامة جاكوبسدوتير سوف تخسر عدة نقاط مئوية، بينما الشريك الاصغر من شريكيها في الائتلاف، الحزب التقدمي الزراعي، سيكسب أرضية.

ومن المرجح أن تكون القوة الأكبر هو الحزب الآخر الشريك في الآئتلاف، وهو حزب الاستقلال المالي المحافظ، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بيارني بينيديكتسون.

ويعد برلمان ايسلندا المؤلف من 63 مقعدا من أقدم البرلمانات في العالم، ويتعين الفوز بعدد 32 مقعدا لتحقيق الأغلبية.

ومن المتوقع ان تصدر النتائج النهائية صباح اليوم الأحد.

وحكمت جاكوبسدوتير الجزيرة التي يبلغ تعدادها 360 ألف نسمة لأربعة اعوام، ودخلت في أئتلاف غير معتاد مع حزب الاستقلال المالي والحزب التقدمي بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2017.

وأشارت الاستطلاعات قبل التصويت إلى أنه ستكون هناك اغلبية مجددا للأئتلاف المكون من الاحزاب الثلاث.

الانتخابات البرلمانية الحزب الحاكم أيسلندا

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