سويسرا تصوت في استفتاء على زواج المثليين

جنيف - (د ب أ):

يدلي السويسريون اليوم الاحد باصواتهم في استفتاء بشأن إلغاء تشريع صدر مؤخرا حول زواج المثليين أو الابقاء عليه.

وكان البرلمان قد صوت بالفعل للسماح للمثليين بالزواج، مما يجعل سويسرا واحدة من آخر الدول في اوروبا الغربية التى تقوم بهذه الخطوة، ولكن المعارضين يسعون لتحديد معنى الزواج بأنه اتحاد فقط بين رجل وامرأة ويحاولون إلغاء التشريع من خلال وضعه كقضية للتصويت ، وهو امر معتاد في هذه الدولة.

ويشير معارضو زواج المثليين إلى قيام بعض الرفقاء من نفس الجنس بعمليات تبني، وتوفر عمليات التبرع بالحيوانات المنوية للرفيقات السحاقيات كمصدر خاص للقلق.

ومع ذلك ،اشارت استطلاعات الرأي الاخيرة إلى ان غالبية المواطنين السويسريين لا يشاركوهم هذه المخاوف ،حيث قال أكثر من 60 في المئة من المشاركين في الاستطلاعات أنهم يؤيدون زواج المثليين.

وسوف يصوت السويسريون أيضا على اقتراح بزيادة الضرائب على الاثرياء ،وهو الاقتراح الذي طرحه حزب الاشتراكيون الشباب .

وتشير الاستطلاعات إلى فشل هذا الاقتراح أيضا.