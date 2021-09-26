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حاكمة نيويورك قد تلجأ لإعلان حالة الطوارئ بسبب نقص العاملين بالمجال الطبي

07:01 ص الأحد 26 سبتمبر 2021
حاكمة نيويورك قد تلجأ لإعلان حالة الطوارئ بسبب نقص العاملين بالمجال الطبي

حاكمة نيويورك كاثي هوتشول

واشنطن - أ ش أ:
حذرت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية كاثي هوتشول اليوم الأحد من أنها سوف تعلن حالة الطوارئ؛ إذا ما حدث عجز في أعداد موظفي القطاع الصحي؛ بسبب بدء تنفيذ قرار إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وقالت هوتشول - في بيان اليوم - إنها تعتزم كذلك توجيه الدعوة لأعضاء الحرس الوطني ممن تم تدريبهم في المجال الطبي، إضافة إلى موظفين من خارج نيويورك وآخرين ممن تقاعدوا، بعد أن سبق لهم العمل في هذا القطاع إذا اقتضت الضرورة.
وأشارت إلى أن لديها مخاوف من حدوث نقص كبير في أعداد العاملين في مجال الرعاية الصحية في حالة دخول قرار الالتزام بأن يكون العاملون قد تلقوا جرعتين كاملتين من اللقاح المضاد لكورونا حيز التنفيذ بحلول يوم غد الإثنين .

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حاكمة نيويورك حالة الطوارئ المجال الطبي كاثي هوتشول

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