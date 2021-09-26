كوريا الجنوبية تسجل 2771 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات
سول - (د ب أ):
أعلن المركز الكوري الجنوبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد تسجيل 2771 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 301 ألفا و 172 حالة.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2450.
وتعافي من المرض خلال نفس الفترة 1726 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 268 الفا و 140 حالة.
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