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كوريا الجنوبية تسجل 2771 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

03:06 ص الأحد 26 سبتمبر 2021
كوريا الجنوبية تسجل 2771 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلن المركز الكوري الجنوبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد تسجيل 2771 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 301 ألفا و 172 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2450.

وتعافي من المرض خلال نفس الفترة 1726 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 268 الفا و 140 حالة.

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