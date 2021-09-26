الزعيم الكتالوني السابق كارليس بويجديمونت يحضر جلسة استماع بشأن تسليمه في إيطاليا

مدريد/روما - (د ب أ):

وافق الرئيس السابق لكاتالونيا، كارليس بويجديمونت، على المثول أمام محكمة سردينيا في 4 أكتوبر المقبل لحضور جلسة استماع بشأن تسليمه.

ويحاول الزعيم الانفصالي الكتالوني وعضو البرلمان الأوروبي تجنب تسليمه إلى إسبانيا، حيث يواجه هناك محاكمة بتهمة االتحريض على الفتنة مرتبطة باستفتاء لاستقلال كتالونيا في الأول من أكتوبر 2017.

وقال جونزالو بوي محامي بويجديمونت لصحيفة لا فانجارديا الإسبانية يوم السبت إن بويجديمونت "لا يواجه أي مخاطرة، هذه المحاكمة ماتت".

ووصل بويجديمونت إلى سردينيا الايطالية يوم الخميس الماضي واحتجزته الشرطة هناك بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها إسبانيا.

ومع ذلك، أمرت قاضية يوم الجمعة بالإفراج عن بويجديمونت بعد أن وافق مكتب المدعي العام على أنه لا يمثل خطرا على رحلة جوية ولا يمثل خطرا أمنيا. وشددت على أن اعتقال بويجديمونت عندما دخل إيطاليا كان قانونيا.

وبصفته عضوًا في البرلمان الأوروبي، يحق لبويجديمونت من الناحية الفنية التمتع بالحصانة. ومع ذلك، رفع برلمان الاتحاد الأوروبي حصانته ورفضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج طلبه للحصول على الحماية القانونية المؤقتة. ومن المتوقع صدور قرار بشأن القضية قريبا.

ومع ذلك، أوضحت المحكمة قرارها الأخير أنه لا ينبغي احتجاز بويجديمونت أو تسليمه حتى يتم حل الخلاف القانوني بشأن الحصانة بشكل نهائي.