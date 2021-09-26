Masrawy logo white

جنوب أفريقيا تسجل 1634 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

01:12 ص الأحد 26 سبتمبر 2021
جنوب أفريقيا تسجل 1634 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

جوهانسبرج - (د ب أ):

سجلت جنوب أفريقيا 1634 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يرفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى مليونين و 895 الفا و 976 حالة.

وذكرت وزارة الصحة في جوب أفريقيا أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 78001 حالة ، وفقا لهيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا.

وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس مليونين و 758 الفا و 274 شخصا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

جنوب أفريقيا فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

الزعيم الكتالوني السابق كارليس بويجديمونت يحضر جلسة استماع بشأن تسليمه في إيطاليا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
667

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

789

متعافون اليوم

300945

إجمالي الإصابات

17149

إجمالي الوفيات

254060

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - قفزة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا