جنوب أفريقيا تسجل 1634 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جوهانسبرج - (د ب أ):

سجلت جنوب أفريقيا 1634 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يرفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى مليونين و 895 الفا و 976 حالة.

وذكرت وزارة الصحة في جوب أفريقيا أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 78001 حالة ، وفقا لهيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا.

وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس مليونين و 758 الفا و 274 شخصا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.