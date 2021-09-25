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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابًا فلسطينيًا في الخليل عقب الاعتداء عليه بالضرب

11:20 م السبت 25 سبتمبر 2021
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابًا فلسطينيًا في الخليل عقب الاعتداء عليه بالضرب

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابًا فلسطينيًا عقب الاعتداء عليه وعلى مواطنين آخرين بالضرب، بعد قيام مستوطنين برشق منازل المواطنين الفلسطينيين بالحجارة بمنطقة جبل جالس شرق مدينة الخليل.

وقال شهود عيان إن المستوطنين في بؤرة "حفات جال" الاستيطانية رشقوا منازل المواطنين الفلسطينيين بالحجارة في منطقة جبل جالس وتعود لعائلة التميمي، وأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة، واعتدت على عدد من المواطنين بالضرب عرف منهم المسن راشد حامد الزرو التميمي (63 عاما)، وحامد وفرج شاكر الزرو التميمي.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن فرج التميمي، عقب الاعتداء عليه، ويتعرض أهالي منطقة جبل جالس لاعتداءات متواصلة من قبل مستوطني "حفات جال" بهدف إرغامهم على الرحيل لسرقة أراضيهم لتوسيع المستوطنة المذكورة.

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الاحتلال الإسرائيلي فلسطين اعتقال شاب الاعتداء بالضرب

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