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وزير الخارجية الموريتاني يجري مباحثات مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي

10:09 م السبت 25 سبتمبر 2021
وزير الخارجية الموريتاني يجري مباحثات مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد

نواكشوط - نيويورك - (أ ش أ):

أجرى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد في بنيويورك مباحثات مع فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية.

وذكرت الخارجية الموريتانية في بيان مساء اليوم السبت أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء الذي تم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.. كما تطرقا للقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت الخارجية الموريتانية إشادة الدبلوماسية الامريكية بالجهود الملموسة التي قطعتها موريتانيا في السنتين الماضيتين من أجل التغلب على التهميش وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الخارجية الموريتاني نواكشوط وزير الخارجية الأمريكي

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