الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخا بالستيا أطلقته المليشيا نحو نجران

الرياض - (أ ش أ):

أعلن التحالف العربي اليوم السبت، تمكن الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية نحو نجران جنوب غرب المملكة.

وأكد التحالف - في بيان مقتضب أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - أن المحاولات العدائية للحوثيين لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وعبثية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية.