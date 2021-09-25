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عواصف رعدية شديدة تتسبب بأضرار واضطرابات في روسيا

07:24 م السبت 25 سبتمبر 2021
عواصف رعدية شديدة تتسبب بأضرار واضطرابات في روسيا

ارشيفية

موسكو - (د ب أ)

تسببت العواصف الرعدية الشديدة في أضرار وتعطيل كبيرين في جنوب روسيا، قبل يوم واحد فقط من سباق الجائزة الكبرى الروسي في سوتشي.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس أن الطائرات لم تتمكن من الإقلاع أو الهبوط في مطار سوتشي، وتم إغلاق طريق سريع مؤقتا بسبب الفيضانات، ليضربه انهيار أرضي بمجرد إعادة فتحه، ولم يتبق سوى ممر واحد قيد الاستخدام .

ونشرت السلطات الإقليمية مقطع فيديو يظهر الطرق وهي مغمورة بالمياه وعمال الإنقاذ ينزحون المياه عن المباني. وحذرت السلطات من حدوث المزيد من العواصف في المنطقة غدا.

وبسبب الأمطار الغزيرة المستمرة، كان لابد من إلغاء آخر دورة تدريبية لسباقات الفورمولا 1 قبل سباق الجائزة الكبرى في سوتشي غدا الأحد، على الرغم من أن التصفيات مضت قدما في وقت لاحق من اليوم.

موسكو عواصف رعدية روسيا مطار سوتشي الفيضانات

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