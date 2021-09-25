Masrawy logo white

إقالة وزيرة بالحكومة الهولندية بسبب انتقاد "تصريح كورونا"

07:13 م السبت 25 سبتمبر 2021
إقالة وزيرة بالحكومة الهولندية بسبب انتقاد "تصريح كورونا"

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته

باريس - (د ب أ)

أقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بشكل فوري اليوم السبت بسبب انتقادها لقرار الحكومة باستحداث تصريح فيروس كورونا.

واتخذ رئيس الوزراء الخطوة غير العادية في رد فعل على مقابلة قالت فيها الوزيرة مونا كايشر لصحيفة "دي تليخراف": "إذا انتهى بنا المطاف في مجتمع يجب أن تخافوا فيه من بعضكم البعض ما لم تظهروا دليلا، فعليكم أن تتساءلوا... هل نريد اختيار هذا الاتجاه؟"

وبحسب بيان حكومي، قال روته إن تصريحات كايشر لا تتماشى مع قرارات مجلس الوزراء.

ويتطلب الإجراء اعتبارا من اليوم السبت، أن يبرز الهولنديون، الذين يبلغون من العمر 13 عاما أو أكثر، ويعتزمون زيارة المطاعم أو الأماكن الثقافية أو حضور الفعاليات الرياضية دليلا على أنهم تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا أو ظهرت نتيجة سلبية لفحصهم أو تعافوا من الفيروس. ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تلغي فيه الدولة متطلبات التباعد الاجتماعي، التي يتعين بموجبها الالتزام بمسافة 5ر1 متر على الأقل بين الأشخاص.

وقرر روته إقالة كايشر دون سابق إنذار بعد حصوله على موافقة وزير الشؤون الاقتصادية ستيف بلوك والتشاور مع ثلاثة من نوابه، على أن يتولى بلوك مهامها.

مارك روته رئيس الوزراء الهولندي الحكومة الهولندية فيروس كورونا

الخبر التالى:

عواصف رعدية شديدة تتسبب بأضرار واضطرابات في روسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
722

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

299710

إجمالي الإصابات

17074

إجمالي الوفيات

252471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - مباشر.. برينتفورد 2-3 ليفربول.. جونس يسجل الثالث

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا