باكستان تطالب المجتمع الدولي ببذل جهود مشتركة لمحاربة الإرهاب

إسلام أباد - (أ ش أ):

طالب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، المجتمع الدولي ببذل الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب والإسلاموفوبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن خان، حث المجتمع الدولي أيضا، في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي في الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، على دعم حكومة حركة طالبان من أجل الاستقرار والسلام في أفغانستان، مؤكدا ضرورة إدراك العالم الوضع هناك الذي يمكن أن يتفاقم إذا لم يتم تقديم مزيد من الدعم، مشيرا إلى أن الفشل في تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان يمكن أن يتسبب في نشوب حرب أهلية".