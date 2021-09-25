استجواب المستشار النمساوي كورتس في تحقيق بشأن فضيحة إبيزا

فيينا - (د ب أ)

خضع المستشار النمساوي زباستيان كورتس لاستجواب استمر أكثر من خمس ساعات الشهر الجاري في تحقيق بشأن شهادة زور وحنث باليمين في تصريحات أدلى بها أمام لجنة تحقيق في الفساد الحكومي تتعلق بفضيحة إبيزا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وكشف نص جلسة التحقيق المؤلف من 151 صفحة، الذي أوردته صحيفتا "دير ستاندرد" و "داي بريسه" المحليتان في وقت متأخر من أمس الجمعة، أن كورتس أكد أن المزاعم بأنه أدلى ببيانات كاذبة تستند إلى تفسيرات نحوية ملتوية.

ويواجه كورتس اتهامات في تحقيق يسعى لكشف التناقضات بين ادعائه أمام لجنة برلمانية بأنه كان مشاركا بشكل هامشي فقط في تغيير الموظفين في شركة قابضة تابعة للدولة، ورسائل نصية مع بعض أقرب مساعديه السياسيين تشير إلى خلاف ذلك. ونفى المستشار النمساوي ارتكاب أي مخالفات.

ونقلت وسائل إعلام عن كورتس قوله للقاضي الذي يدير الجلسة: "لا أعرف ماذا تظن بي، لكنني لست أحمقا للغاية ... إذا كنت أعلم أن لديهم كل هذه الرسائل النصية، فسيكون من السخف قول أي شيء مختلف عن قصد".

ويظهر في مقطع فيديو تم تصويره على جزيرة إبيزا الإسبانية النائب السابق للمستشار النمساوي هاينز كريستيان شتراخه وهو يتحدث مع امرأة تظاهرت بأنها متبرعة روسية ثرية بشأن صفقات للحصول على النفوذ في وسائل الإعلام النمساوية ومشروعات البنية التحتية.