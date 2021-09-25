إعطاء أكثر من 6.1 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم

نيويورك - (د ب أ)

تجرى حاليا أكبر حملة تطعيم في التاريخ، حيث جرى إعطاء أكثر من 1ر6 مليار جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا في 184 دولة، وفقًا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وأحدث معدل هو إعطاء نحو 9ر27 مليون جرعة في اليوم.

وفي الولايات المتحدة جرى إعطاء 389 مليون جرعة حتى الآن. وفي الأسبوع الماضي، جرى إعطاء ما متوسطه 683 ألفا و446 جرعة في اليوم .

وتم إعطاء 1ر6 مليار جرعة، وهو ما يكفي للتطعيم الكامل لـ 7ر39 % من التعداد العالمي للسكان.