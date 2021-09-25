الأمير تشارلز يطلق قناة عن التغير المناخي عبر خدمة "أمازون برايم"
لندن - (د ب أ)
أطلق الأمير البريطاني تشارلز قناة تلفزيونية على خدمة "أمازون برايم" تركز على التغير المناخي.
وستعرض القناة التي تحمل اسم "ري: تي في" نداء مباشرا من تشارلز "للعمل الآن" في معالجة القضايا التي تواجه مستقبل الكوكب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).
وتسلط قناة "ري: تي في" الضوء على مشاريع من جميع أنحاء العالم تعمل على مبادرات يمكن أن تساعد في تغيير كيفية القيام بالأعمال، ومساعدة الأشخاص على صنع اقتصاد أكثر استدامة وملاءمة للبيئة.
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