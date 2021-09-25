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الأمير تشارلز يطلق قناة عن التغير المناخي عبر خدمة "أمازون برايم"

05:37 م السبت 25 سبتمبر 2021
الأمير تشارلز يطلق قناة عن التغير المناخي عبر خدمة "أمازون برايم"

الأمير البريطاني تشارلز

لندن - (د ب أ)

أطلق الأمير البريطاني تشارلز قناة تلفزيونية على خدمة "أمازون برايم" تركز على التغير المناخي.

وستعرض القناة التي تحمل اسم "ري: تي في" نداء مباشرا من تشارلز "للعمل الآن" في معالجة القضايا التي تواجه مستقبل الكوكب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وتسلط قناة "ري: تي في" الضوء على مشاريع من جميع أنحاء العالم تعمل على مبادرات يمكن أن تساعد في تغيير كيفية القيام بالأعمال، ومساعدة الأشخاص على صنع اقتصاد أكثر استدامة وملاءمة للبيئة.

لندن الأمير تشارلز بريطانيا أمازون برايم التغير المناخي المناخ

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