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مي كساب تطالب بتغيير كلمة "عنوسة" لـ"تأخر الزواج"

03:10 م السبت 25 سبتمبر 2021
مي كساب تطالب بتغيير كلمة "عنوسة" لـ"تأخر الزواج"

مي كساب

كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة مي كساب باستبدال كلمة "عنوسة" إلى "تأخر الزواج"، بالتزامن مع عرض حكاية "عقبال عوضك"، ضمن أحداث مسلسل "زي القمر".

وكتب مي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت "إلى الذين يتناولون أخبار مسلسلي عقبال عوضك الذي سوف يبدأ عرضه اليوم بإذن على قناة cbc رجاء مني ومن أسرة العمل استبدال كلمة (عنوسة) بـ(تأخر الزواج)، حفاظا منا على مشاعر بناتنا وحرصا على رقي المجتمع في تغيير الأفكار والمصطلحات الخاطئة ولكم مني جزيل الشكر".

الحكاية بطولة النجوم: مي كساب ومحمد جمعة وإيمان السيد وهالة فاخر وأحمد جمال سعيد وعدد من النجوم، ومن إخراج معتز حسام.

تعرض حكاية "عقبال عوضك" من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة cbc، على أن تعاد في الساعة 2:30 صباحا، و12 ظهرا.

مي كساب عنوسة تأخر الزواج مسلسل زي القمر

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