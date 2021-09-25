Masrawy logo white

الشرطة الصومالية: ارتفاع قتلى انفجار مقديشو إلى 15 قتيلًا

02:54 م السبت 25 سبتمبر 2021
الشرطة الصومالية: ارتفاع قتلى انفجار مقديشو إلى 15 قتيلًا

الشرطة الصومالية

مقديشو- (د ب أ):

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الانتحاري الذي شهدته العاصمة الصومالية مقديشو، السبت، إلى ما لا يقل عن 15 شخصا، بينهم طفلان. وتجاوز عدد المصابين 13 .

وصرح المتحدث باسم الشرطة، علي حسن، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الهجوم وقع على بعد أمتار قليلة من القصر الرئاسي.

وقال المتحدث: "تأكدنا من مقتل 15 شخصا، بينهم ثلاثة من قوات الأمن، ومنفذ الهجوم." وكان معظم الضحايا من المدنيين.

وأعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عن الانفجار، وقالت إنه استهدف مسؤولين حكوميين، وآخرين كانوا متجهين إلى القصر الرئاسي.

وتخوض جماعة الشباب قتالا سعيا لفرض هيمنتها على الصومال وقد سيطرت بالفعل على أجزاء واسعة في جنوب ووسط البلاد، وتشن هجمات متكررة تستهدف قوات الأمن والمدنيين على حد سواء.

الشرطة الصومالية انفجار مقديشو الصومال الهجوم الانتحاري

الخبر التالى:

مي كساب تطالب بتغيير كلمة "عنوسة" لـ"تأخر الزواج"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
722

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

299710

إجمالي الإصابات

17074

إجمالي الوفيات

252471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • التقديم بدأ.. 4 فئات محرومة من إضافة الأسر على بطاقات التموين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا