الشرطة الصومالية: ارتفاع قتلى انفجار مقديشو إلى 15 قتيلًا

مقديشو- (د ب أ):

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الانتحاري الذي شهدته العاصمة الصومالية مقديشو، السبت، إلى ما لا يقل عن 15 شخصا، بينهم طفلان. وتجاوز عدد المصابين 13 .

وصرح المتحدث باسم الشرطة، علي حسن، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الهجوم وقع على بعد أمتار قليلة من القصر الرئاسي.

وقال المتحدث: "تأكدنا من مقتل 15 شخصا، بينهم ثلاثة من قوات الأمن، ومنفذ الهجوم." وكان معظم الضحايا من المدنيين.

وأعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عن الانفجار، وقالت إنه استهدف مسؤولين حكوميين، وآخرين كانوا متجهين إلى القصر الرئاسي.

وتخوض جماعة الشباب قتالا سعيا لفرض هيمنتها على الصومال وقد سيطرت بالفعل على أجزاء واسعة في جنوب ووسط البلاد، وتشن هجمات متكررة تستهدف قوات الأمن والمدنيين على حد سواء.