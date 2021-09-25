تعطل الرحلات الجوية إلى "لا بالما" الأسبانية بسبب ثوران بركاني

مدريد- (د ب أ):

تعطلت الرحلات التجارية إلى جزيرة "لا بالما" الإسبانية، السبت، بسبب كميات ضخمة من الرماد البركاني، مع استمرار الثوران البركاني، الذي بدأ الأسبوع الماضي.

وقالت شركة "بينتر" الإسبانية للطيران في تغريدة لها على تويتر إنه تم استئناف الرحلات إلى جزيرتي "تنيريفي" و"لا جوميرا" المجاورتين.

ولم تتضرر العبارات من جزيرة "لا بالما" إلى جزيرة "تنيريفي". ويستغرق العبور حوالي 4 ساعات.

واضطر رجال الإطفاء ومتطوعون آخرون ، كانوا يساعدونهم في جهودهم ، للانسحاب، مع زيادة مستويات تدفق الحمم البركانية. وتم إخلاء ثلاث بلدات صغيرة، تضم مئات السكان، كإجراء احترازي.

غير أن مستوى النشاط البركاني تراجع بشكل طفيف، السبت.

وتم نقل حوالي 6 آلاف شخص إلى مكان آمن، منذ بدء الثوران البركاني.

وحتى الآن دمرت الحمم البركانية 420 منزلا وطمرت 190 هكتارا من الأراضي.

ولم يتضح مدة استمرار الثوران البركاني، وهو الأول منذ 50 عاما.

ويطلق البركان في حديقة "كومبر فيجا" الطبيعية رمادا وشظايا صخور وحمما بركانية، تصل درجة حرارتها إلى حوالي 1000 درجة مئوية منذ الأحد الماضي.