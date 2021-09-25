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طالبان تُجري أولى التعيينات في السلك الدبلوماسي

01:56 م السبت 25 سبتمبر 2021
طالبان تُجري أولى التعيينات في السلك الدبلوماسي

وكالات:

أفادت مصادر إعلامية أفغانية، السبت، بأن وزارة الخارجية في حكومة طالبان الانتقالية، أجرت تعيينات في السلك الدبلوماسي، هي الأولى منذ سيطرة الحركة على البلاد في أغسطس الماضي.

ونشرت صحيفة "أفغانستان إنترناشيونال"، مذكرة عمل وقعها وزير خارجية الحكومة الانتقالية لطالبان، أمير خان متقي، تضمن قرارا بنقل أفراد من السفارة الأفغانية في بنجلاديش، إلى قنصلية أفغانستان في مدينة كراتشي الباكستانية.

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من طالبان ولا باكستان المُفترض أن تستقبل الدبلوماسي الأفغاني.

وكانت الممثليات الدبلوماسية الأفغانية مثار تساؤلات في الأسابيع الماضية، خاصة بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.

ويعيش آلاف الدبلوماسيين الأفغان حالة من القلق والانتظار، بعد أن أصبحوا فعليا بلا عمل، بسبب عدم اعتراف معظم الدول بالحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها حركة طالبان.

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