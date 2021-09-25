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الشرطة الصومالية: 8 قتلى و12 جريحًا في انفجار مقديشو

01:04 م السبت 25 سبتمبر 2021
الشرطة الصومالية: 8 قتلى و12 جريحًا في انفجار مقديشو

الشرطة الصومالية

مقديشو- (د ب أ):

قالت الشرطة إن ثمانية أشخاص، على الأقل، لقوا حتفهم، وأصيب 12 آخرون، السبت، إثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقالت الشرطة إن أمرأة وطفليها قتلوا في الانفجار الذي وقع بمنطقة الجبتة بالقرب من القصر الرئاسي، بحسب محطة شبيلي الإذاعية.

وكانت شبيلي ذكرت في وقت سابق أن اثنين من ضباط الشرطة الصومالية لقيا حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون في الانفجار الذي وقع أمام أحد مراكز الشرطة بالعاصمة.

وأضافت أن الانفجار دمر عددا من السيارات الفاخرة والدراجات النارية .

وأعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عن الانفجار، وقالت إنه استهدف مسؤولين حكوميين، وآخرين كانوا متجهين إلى القصر الرئاسي.

الشرطة الصومالية انفجار مقديشو ضحايا الانفجار هجوم انتحاري سيارة مفخخة الصومال

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