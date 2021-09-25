الإمارات تعلن تشكيلًا وزاريًا جديدًا وتدشن منهجية العمل الحكومي

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي

وكالات:

أعلن نائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد، السبت، التشيكل الوزاري الجديد ومنهجية العمل الحكومي.

وكتب بن راشد على حسابه عبر تويتر: "الأخوة والأخوات .. بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد واعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات".

وتابع "ومع التشكيل الجديد نعلن أيضاً عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة".

وأضاف حاكم دبي أن "المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة "رؤية الإمارات 2021" والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة".

وأكمل: "الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في 470 مؤشر حكومي واقتصادي وتقني.. وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة".

ومضى قائلا "الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم.. وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة حفظه الله ضمن مبادىء الخمسين.. وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها، لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية".

ووفق التشكيل الجديد، عُيّن الشيخ مكتوم بن راشد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للمالية، وعبدالله بن سلطان النعيمي وزيرًا للعدل، وعبدالرحمن العور وزيرًا للموارد البشرية والتوطين.

كما عُيّنت مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة، مع نقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة، وعبدالله بن مهير الكتبي وزيرًا لشئون المجلس الأعلى للاتحاد، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.