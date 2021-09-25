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الولايات المتحدة تحذر من تقويض الإعلان الدستوري بالسودان: عواقبه وخيمه

11:36 ص السبت 25 سبتمبر 2021
الولايات المتحدة تحذر من تقويض الإعلان الدستوري بالسودان: عواقبه وخيمه

جيك سوليفان

القاهرة- (د ب ا):

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في اتصال هاتفي ليلة أمس الجمعة مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، عن التزام إدارة الرئيس جو بايدن بدعم الإنتقال الذي يقوده المدنيون إلى الديمقراطية في السودان ومعارضة أي محاولات لعرقلة أو تعطيل إرادة الشعب السوداني.

وقال بيان للمتحدث باسم المجلس إن سوليفان شدد على أن أي محاولة من قبل الجهات العسكرية لتقويض الروح والمعايير المتفق عليها للإعلان الدستوري السوداني سيكون لها عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان والمساعدة التي تعتزم الولايات المتحدة تقديمها له.

وأضاف البيان،الذي وصلت نسخة لوكالةالأنباءالألمانية (د ب أ) "ناقش السيد سوليفان ورئيس الوزراء حمدوك أهمية قيام الحكومة الإنتقالية بإحراز تقدّم مستمر لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وإصلاح قطاع الأمن تحت قيادة مدنية، وتعزيز عملية السلام في السودان، وضمان العدالة والمساءلة عن الإنتهاكات السابقة".

وتابع "أشار السيد سوليفان إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيسافر إلى السودان الأسبوع الجاري لتأكيد دعم الولايات المتحدة لعملية الإنتقال التي يقودها المدنيون ومناقشة التحديات الأمنية الإقليمية".

ووفقا للبيان "أعرب السيد سوليفان عن الضرورة الملحّة لتحقيق حلّ سلمي للأزمة الجارية في إثيوبيا المجاورة. ونقل السيد سوليفان، أخيرا، رسالة من الرئيس بايدن يعرب فيها عن أمله في استضافة رئيس الوزراء حمدوك والاجتماع معه في المستقبل القريب".

يأتي الإتصال عقب إحباط محاولة انقلابية من جانب مجموعة من ضباط القوات المسلحة السودانية يوم الثلاثاءالماضي.

جيك سوليفان لولايات المتحدة لسودان لأمن القومي الأمريكي بدالله حمدوك و بايدن

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