اصطدام سفينة شحن روسية مع سفينة تركية في مضيق البوسفور

موسكو- (بي بي سي):

أفادت مصلحة خفر السواحل التركية في بيان، السبت، باصطدام سفينة الشحن الروسية "روسيتش-10"، مع السفينة التركية التي تحمل اسم "تحسين إمام أوغلو" في مضيق البوسفور.

وأضاف البيان: "لم يسفر الحادث عن أية إصابات بشرية، ولحق ضرر بشكل مباشر فقط بالسفينتين. وتم إرسال قاطرات خفر السواحل، إلى الموقع".

وفي وقت سابق السبت، وقع حادث آخر مماثل لسفينة روسية. "اصطدمت سفينة نقل البضائع Volzhsky-40 التي يبلغ طولها 140 مترا، والتي كانت في طريقها من تيكيرداغ إلى روسيا، بسفينة صيد عند مخرج مضيق البوسفور". وتم سحب السفينتين إلى مرسى قريب.