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أفغانستان: هجوم بقنبلة على مقر حاكم ولاية ننغرهار

10:23 ص السبت 25 سبتمبر 2021
أفغانستان: هجوم بقنبلة على مقر حاكم ولاية ننغرهار

أفغانستان

وكالات:

تعرض مقر حاكم ولاية ننغرهار في مدينة جلال آباد لهجوم بقنبلة، صباح السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام أفغانية.

وبحسب مسؤولين في الولاية، لم يتسبب الانفجار الذي وقع قرب مكتب الحاكم، عن خسائر.

وتعد ولاية ننغرهار معقلا لفرع تنظيم "داعش" في أفغانستان المعروف باسم "داعش خراسان"، وتشهد هجمات بشكل شبه يومي.

وسبق للتنظيم أن تبنى سلسلة هجمات خلال الأيام الماضية، استهدفت مقاتلي حركة طالبان في الولاية.

أفغانستان ولاية ننغرهار هجوم بقنبلة

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