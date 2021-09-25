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باكستان: 2060 حالة إصابة جديدة بكورونا و42 حالة وفاة

08:34 ص السبت 25 سبتمبر 2021
باكستان: 2060 حالة إصابة جديدة بكورونا و42 حالة وفاة

أرشيفية

إسلام آباد- (د ب أ):
سجلت باكستان 2060 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و236 ألفا و888 حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم السبت.

كما سجلت البلاد 42 حالة وفاة أيضا، خلال تلك الفترة، مما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات في البلاد حتى الآن إلى 27 ألفا و524 حالة.

وسجلت البلاد أيضا عشرة آلاف و928 حالة شفاء، في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و157 ألفا و322 حالة.

باكستان فيروس كورونا حالات وفيات

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