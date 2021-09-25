منغوليا: تسجيل 2662 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
أولان باتور- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة في منغوليا اليوم السبت تسجيل 2662 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 292 ألفا و591 إصابة.
وذكرت الوزارة حسبما نقلت وكالة أنباء (آكي برس) القيرغيزية أن العاصمة (أولان باتور) وحدها سجلت 1288 إصابة، وسجلت باقي المناطق 1374 إصابة.
وأشارت إلى أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 18 وفاة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 1116 وفاة، وتعافي 2662 شخصا.
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