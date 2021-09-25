Masrawy logo white

القائم بأعمال المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب يبدأ جولة لعمان والإمارات وبريطانيا

06:45 ص السبت 25 سبتمبر 2021
القائم بأعمال المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب يبدأ جولة لعمان والإمارات وبريطانيا

جون جودفري

واشنطن- (أ ش أ):
بدأ جون جودفري القائم بأعمال المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص إلى التحالف الدولي لهزيمة تنظيم (داعش)، الجمعة، جولة تشمل كلا من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وتستمر حتى 29 سبتمبر الجاري.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن جولة جودفري ستتضمن لقاءات مع مسئولين حكوميين بهذه الدول؛ للتنسيق بشأن الأولويات المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث أنه في إطار ذلك سيتم التركيز على جهود دعم الاستقرار في المناطق التي تمت استعادتها من تنظيم (داعش) في العراق وسوريا ومواجهة التهديدات الإرهابية في أفغانستان.​

هذا المحتوى من

جون جودفري مكافحة الإرهاب الإمارات بريطانيا

الخبر التالى:

كندا تعلن الإفراج عن مواطنيها الاثنين المحتجزين في الصين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
722

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

299710

إجمالي الإصابات

17074

إجمالي الوفيات

252471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا