شكري يبحث مع نظيرته السنغالية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية⁧‫ سامح شكري‬،⁩ اليوم الجمعة، مع وزيرة خارجية السنغال آيساتا تال سال، سُبُل مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين ناقشا كذلك القضايا محل الاهتمام المشترك.

ويأتي اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك، حيث عقد الوزير شكري سلسلة من المباحثات مع عدد كبير من وزراء الخارجية والمشاركين في أعمال الجمعية العامة.