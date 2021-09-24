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شكري يبحث مع نظيرته السنغالية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

09:48 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
شكري يبحث مع نظيرته السنغالية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

سامح شكري‬

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية⁧‫ سامح شكري‬،⁩ اليوم الجمعة، مع وزيرة خارجية السنغال آيساتا تال سال، سُبُل مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين ناقشا كذلك القضايا محل الاهتمام المشترك.

ويأتي اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك، حيث عقد الوزير شكري سلسلة من المباحثات مع عدد كبير من وزراء الخارجية والمشاركين في أعمال الجمعية العامة.

هذا المحتوى من

سامح شكري? وزارة الخارجية السنغال آيساتا تال سال

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