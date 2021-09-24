الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال لشاب في نابلس

رام الله - (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الجمعة عملية الإعدام الوحشي التي ارتكبتها قوات الاحتلال اليوم وأدت إلى استشهاد الشاب محمد علي خبيصة خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وذكر بيان أصدرته الوزارة أن "استهداف قوات الاحتلال المسيرات السلمية بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل، لدليل واضح على نيتها قتل المواطنين العزّل"، ودعت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، في الوقت الذي تقوم سلطات الاحتلال بتصعيد جرائمها بحق شعب فلسطين وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجريمة، مؤكدةً أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الإعدامات الميدانية، أو الاكتفاء ببعض بيانات الإدانة الشكلية، بات يشجّع دولة الاحتلال ومستوطنيها على ارتكاب مثل تلك الجرائم.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جريمة الاحتلال والاستيطان، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال على الالتزام الفوري بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.