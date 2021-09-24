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وزير الخارجية اللبناني يطلع من قائد اليونيفيل على عمل قواتها في الجنوب

09:14 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
وزير الخارجية اللبناني يطلع من قائد اليونيفيل على عمل قواتها في الجنوب

الجنرال ستيفانو ديل كول

بيروت - (أ ش أ):

أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الجنرال ستيفانو ديل كول، أنه أطلع وزير الخارجية اللبناني على عمل قوات اليونيفيل في لبنان ودورها في منطقة الجنوب.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب مع قائد اليونيفيل بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة بيروت.

وأوضح ديل كول في تصريح له اليوم أهمية المضي قدما في معالجة القضايا العالقة بخصوص الخط الأزرق من كشرط أساسي للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع الأمم المتحدة رقم 1701 والمتعلق بوقف إطلاق النار بين اسرائيل ولبنان، مؤكدا أن الإجتماع كان مثمرا.

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ستيفانو ديل كول لبنان وزارة الخارجية اللبنانية

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