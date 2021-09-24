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الخارجية الأمريكية: لا نوايا عدائية تجاه كوريا الشمالية

08:55 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
الخارجية الأمريكية: لا نوايا عدائية تجاه كوريا الشمالية

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تضمر أي نوايا عدائية تجاه كوريا الشمالية، وتبدي استعدادها للقاء ممثلين عنها دون شروط مسبقة.

وقال برايس، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "نحن لا نضمر نوايا عدائية تجاه كوريا الشمالية، ومستعدون للقاء ممثليها بدون شروط مسبقة".

وأعرب برايس عن أمله في أن "تستجيب كوريا الشمالية بشكل إيجابي لهذا الاقتراح"، مؤكدًا أن السلطات الأمريكية ما زلت تعتبر الحوار والدبلوماسية أكثر السبل موثوقية لتحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

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وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس كوريا الشمالية الولايات المتحدة

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