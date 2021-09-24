وزير الخارجية العراقي: سنحاسب مرتكبي الأعمال الإرهابيّة ضد الشعب

بغداد - (د ب أ):

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الجمعة إن بلاده تتابع بإهتمام بالغ موضوع مُخيم الهول الذي يضم مقاتلين أجانب من مُختلف الجنسيات ويضم أيضاً نساء وأطفالا في سورية، وستتتم مُحاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابيّة ضد الشعب العراقيّ طبقاً لقوانين الدستور العراقيّ.

وأوضح الوزير العراقي في إجتماع مع فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك أنَّ العراق "في مُقدمة البلدان التي حاربت الإرهاب وحققت إنتصارات كبيره وعلى إستعداد للتعاون مع الأجهزة الأمميّة المعنيّة بمُكافحة الإرهاب من أجل تعزيز الجُهُود الراميّة إلى مُكافحة هذه الآفة الخطيرة والقضاء عليها نهائيا".

وأكد حسين أنَّ "الجزاءات القانونيّة سيتم تطبيقها على كل من أرتكب أعمالا إرهابيّة إجراميّة بحق الشعب العراقيّ طبقاً للقوانين الدستور العراقيّ وعلى البلدان المعنيّة إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤوليتها في إنهاء هذا الملف".

من جهته أشاد وكيل الأمين العامّ "بالجُهُود التي يبذلها العراق في مُكافحة الإرهاب،واستعداده لدعم العراق في جُهُوده في القضاء التام على الإرهاب".

وناقش الجانبان "الجُهُود التي بذلها العراقـيُّون في حربهم ضدّ عصابات داعش الإرهابيَّة، إضافة إلى الدعم الأمميِّ المُقدَّم للعراق، وأهمِّـيَّة تعزيز التعاون، والتنسيق مع بلدان العالم لمُواجَهة الخطر العالميِّ المُشترَك المتمثل بالإرهاب".