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الأمن الروسي يقطع إحدى أكبر قنوات تهريب المخدرات في البلاد

08:05 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
الأمن الروسي يقطع إحدى أكبر قنوات تهريب المخدرات في البلاد

الأمن الروسي

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، قطع إحدى أكبر القنوات لتهريب المخدرات في روسيا وبيعها عبر شبكة الإنترنت المظلمة.

وذكر مكتب هيئة الأمن الروسية - في بيان اليوم الجمعة - أن رجال الأمن قاموا بالتخلص من واحدة من أكبر القنوات لتوريد المخدرات الصناعية على نطاق واسع وبيعها من خلال المتاجر الإلكترونية في قطاع الظل الخاص بالإنترنت.

وأضاف البيان: "تم في مقاطعات موسكو وروستوف وأستراخان وإقليم كراسنودار اعتقال خمسة من أعضاء الجماعة الإجرامية العابرة للأقاليم الروسية، وبينهم الشخص المسؤول عن تنظيم قنوات إنتاج وتوزيع المخدرات، والذي نسق الأنشطة غير القانونية من أراضي تركيا".

وأشار البيان إلى أنه في وقت سابق تم في مقاطعة موسكو اكتشاف وإيقاف نشاط مختبر سري لصناعة المخدرات بطاقة إنتاجية تفوق 500 كيلوجرام شهريًا، موضحًا أنه تمت مصادرة ما يزيد وزنه الإجمالي عن 60 كيلوجرامًا من مادة "الميفيدرون" المخدرة، و6000 لتر من السوائل المخدرة، و1500 كجم من المركبات الطليعية، و22000 كجم من الكواشف الكيميائية ومعدات مختبرية، ومنوها إلى رفع قضايا جنائية وتوجيه تهم إلى المعتقلين، الذين وضعوا رهن الحبس.

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الأمن الروسي روسيا تهريب المخدرات هيئة الأمن الفيدرالية الروسية

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