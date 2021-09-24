Masrawy logo white

شكري يبحث مع نظيره السوري سبل إنهاء الأزمة في سوريا

08:02 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
شكري يبحث مع نظيره السوري سبل إنهاء الأزمة في سوريا

سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ اليوم الجمعة، مباحثات مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك بمقر البعثة المصرية في نيويورك.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر - "بمقر البعثة المصرية في نيويورك، وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، يستقبل الآن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك للتباحث حول سبل إنهاء الأزمة في سوريا".

هذا المحتوى من

Asha
سامح شكري وزارة الخارجية سوريا فيصل المقداد

الخبر التالى:

الأمن الروسي يقطع إحدى أكبر قنوات تهريب المخدرات في البلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
722

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

299710

إجمالي الإصابات

17074

إجمالي الوفيات

252471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا