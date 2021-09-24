شكري يبحث مع نظيره السوري سبل إنهاء الأزمة في سوريا
القاهرة - (أ ش أ):
عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، مباحثات مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك بمقر البعثة المصرية في نيويورك.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر - "بمقر البعثة المصرية في نيويورك، وزير الخارجية سامح شكري، يستقبل الآن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك للتباحث حول سبل إنهاء الأزمة في سوريا".
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