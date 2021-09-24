شكري يبحث مع نظيره السوري سبل إنهاء الأزمة في سوريا

القاهرة - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ اليوم الجمعة، مباحثات مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك بمقر البعثة المصرية في نيويورك.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر - "بمقر البعثة المصرية في نيويورك، وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، يستقبل الآن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك للتباحث حول سبل إنهاء الأزمة في سوريا".