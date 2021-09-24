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الصين تؤكد دعمها لليمن لحل قضية خزان "صافر" النفطي

07:46 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
الصين تؤكد دعمها لليمن لحل قضية خزان "صافر" النفطي

تسرب نفطي من خزان صافر

عدن - (أ ش أ):

أعرب السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ عن قلق بلاده بشأن وضع خزان النفط "صافر"، مؤكدا دعم الصين لليمن واستمرارها في بذل الجهود لحل قضية خزان "صافر"، وكذلك دعم عملية السلام وجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل دائم ومستدام للأزمة اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم /الجمعة/ مع وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي، حيث بحثا إمكانية دعم قطاع المياه في اليمن الذي تعرض لأضرار بالغة بسبب الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي على مختلف المحافظات.

وأشار الشرجبي إلى التهديد البيئي والإنساني والاقتصادي الذي يمثله وضع خزان "صافر" النفطي على اليمن والإقليم والملاحة الدولية في ظل رفض ميليشيا الحوثي للتعاون مع الأمم المتحدة ومنع وصول فريقها الفني لتقييم حالة الخزان المتهالك وتحديد المتطلبات اللازمة لتفريغه من النفط وتفادي الكارثة.

وأكد أهمية دور الصين في احتواء هذا التهديد البيئي الخطير، معربا عن أمل الحكومة اليمنية في أن تتواكب تحركات المجتمع الدولي مع حجم العواقب وتغيير أسلوب تعامله مع ملف الخزان الذي تستغله الميليشيا للمساومة والابتزاز واتخاذ مجلس الأمن الدولي مواقف حازمة لإلزام الحوثيين على وقف تلاعبهم ومماطلتهم بشأن الخزان.

كما أكد الشرجبي أن اليمن لا يحتمل المزيد من الكوارث، والحكومة حرصت على التعاون الجاد وقدمت كل التسهيلات لإيقاف المماطلة الحوثية وإنهاء التهديد باعتباره تهديد بيئي واقتصادي وإنساني سيطال اليمن والملاحة الدولية، مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي بمزيد من الضغوطات لإنهاء هذا التهديد البيئي الخطير.

هذا المحتوى من

خزان النفط صافر عدن الصين اليمن

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