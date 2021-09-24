التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة حوثية أطلقت تجاه مدينة أبها السعودية

الرياض -(أ ش أ):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض الدفاعات السعودية، اليوم الجمعة، وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو مدينة أبها بجنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وذكر التحالف، حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، أن تصعيد ميليشيا الحوثي متعمد لاستهداف المدنيين.

وكانت الدفاعات السعودية أسقطت، فجر اليوم، طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.. كما دمرت، مساء أمس، مسيرة مفخخة رابعة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.. وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن كفاءة القوات المسلحة السعودية أحبطت 4 طائرات مسيرة وصاروخا باليستيا.