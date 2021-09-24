التصديق على نتائج الانتخابات الروسية برغم مزاعم بالتزوير

موسكو - (د ب أ):

صدقت مفوضية الانتخابات الروسية على نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد، التي أجريت يوم الأحد الماضي، رغم من الاتهامات الواسعة بالتزوير.

وقالت إيلا بامفيلوفا رئيسة مفوضية الانتخابات اليوم الجمعة إن حزب "روسيا الموحدة" الموالي للكرملين حصل على 324 مقعدا من أصل 450 مقعدا في مجلس الدوما.

وأضافت أنه تم رفض اقتراح قدمه حزب يابلوكو المعارض لإعلان بطلان الانتخابات بسبب انتهاكات الإجراءات الانتخابية.

ووفقا للسلطات، فاز حزب روسيا الموحدة في الانتخابات التي استمرت ثلاثة أيام بنسبة 8ر49 % من الأصوات. وجاء الحزب الشيوعي في المرتبة الثانية بنسبة 9ر18 %.

وشكا مراقبو الانتخابات المستقلون ومن المعارضة من انتهاكات عديدة وتزوير ممنهج .