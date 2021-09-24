شكري يبحث مع وزير خارجية مالطا العلاقات الثنائية

القاهرة - (أ ش أ):

التقى وزير الخارجية سامح شكري‬⁩ اليوم في نيويورك بوزير الشئون الخارجية والأوروبية المالطي إيفاريست بارتولو.

ويأتي اللقاء استمرارا للقاءات الثنائية التي يعقدها شكري على هامش زيارته الحالية لنيويورك، حيث يشارك في أعمال الدورة الـ ٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ في تغريدة له على " تويتر" أنه تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين مصر ومالطا، وتناول القضايا محل الاهتمام المشترك في منطقة المتوسط .