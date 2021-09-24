زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب سواحل ألاسكا الأمريكية
واشنطن - أ ش أ
سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الجمعة، زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية ألاسكا، دون أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
وحددت الهيئة - وفقا لبيانات على موقعها الإلكتروني - موقع مركز الزلزال على بعد 182 كيلومترا جنوب غرب مدينة "أداك" بولاية ألاسكا، وعلى عمق 6ر39 كلم تحت سطح المحيط الهادئ.
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