زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب سواحل ألاسكا الأمريكية

واشنطن - أ ش أ

سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الجمعة، زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية ألاسكا، دون أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وحددت الهيئة - وفقا لبيانات على موقعها الإلكتروني - موقع مركز الزلزال على بعد 182 كيلومترا جنوب غرب مدينة "أداك" بولاية ألاسكا، وعلى عمق 6ر39 كلم تحت سطح المحيط الهادئ.