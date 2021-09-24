شكري يتناول محددات السياسة الخارجية المصرية
04:06 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
القاهرة - أ ش أ
تناول وزير الخارجية سامح شكري، أبرز محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود المصرية على الصعيدين الدولي والإقليمي.
جاء ذلك أثناء مشاركته في جلسة نقاشية ينظمها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي اليوم الجمعة بنيويورك.
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