شكري يتناول محددات السياسة الخارجية المصرية

‏القاهرة - أ ش أ

تناول وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬، أبرز محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود المصرية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

جاء ذلك أثناء مشاركته في جلسة نقاشية ينظمها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي اليوم الجمعة بنيويورك.