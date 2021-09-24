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شكري يتناول محددات السياسة الخارجية المصرية

04:06 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
شكري يتناول محددات السياسة الخارجية المصرية

شكري يتناول محددات السياسة الخارجية المصرية

‏القاهرة - أ ش أ

تناول وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬، أبرز محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود المصرية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

جاء ذلك أثناء مشاركته في جلسة نقاشية ينظمها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي اليوم الجمعة بنيويورك.

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سامح شكري الخارجية المصرية مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي الأمم المتحدة

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