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السلطات الأمريكية تقبض على المدير المالي لشركة نوفاتيك الروسية

01:53 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
السلطات الأمريكية تقبض على المدير المالي لشركة نوفاتيك الروسية

الشرطة الأمريكية

موسكو - أ ش أ

اعتقلت السلطات الأمريكية المدير المالي لشركة نوفاتيك الروسية، مارك جيتفاي، ووجهت إليه اتهامات بالتهرب الضريبي وعدم الكشف عن أصوله الأجنبية التي يمتلكها.

وذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية في نسختها الإنجليزية أنه تم القبض على جيتفاي ويواجه أحكامًا طويلة تصل إلى 20 عامًا في السجن وذلك لزعم السلطات الضريبية الأمريكية أنه في الفترة من 2005 إلى 2016، أخفى جيتفاي ملكيته لأصول أجنبية من أجل عدم دفع الضرائب. وفقًا للائحة الاتهام، فإن الحسابات المصرفية السويسرية لـجيتفاي حيث احتفظ بهذه الأموال مخفية عن السلطات الأمريكية كانت قيمتها الإجمالية أكثر من 93 مليون دولار في وقت ما.

ويُزعم أنه اتخذ خطوات، من بين تدابير أخرى، لإخفاء ملكيته لهذه الأصول بجعل زوجته آنذاك، وهي مواطنة روسية، هي المالك المستفيد للحسابات.

وحصل المدير المالي لشركة نوفاتيك الذي ولد في الولايات المتحدة ويحمل الجنسية الأمريكية، على الجنسية الروسية في يوليو 2019.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على شركة نوفاتيك في عام 2014. ونتيجة لذلك، اضطر جيتفاي إلى التوقف عن المشاركة في الصفقات المالية للشركة وفي المفاوضات بشأن توقيعها. ويلقي جيتفاي خطابات في المناسبات العامة، ويقدم تقارير نوفاتيك المالية إلى مجتمع الاستثمار ويكشف عن مشاريع الشركة، ويؤكد باستمرار سمعة روسيا.

هذا المحتوى من

Asha
السلطات الأمريكية موسكو شركة نوفاتيك الروسية مارك جيتفاي

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